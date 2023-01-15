وجه النائب حمد العبيد 4 أسئلة إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد في شأن تأخر صرف رواتب عمال النظافة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة سبعة أشهر، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني في شأن بعض معلمي مادة الدراسات العملية ومادة الفنية، والوظائف الإشرافية والشواغر في المرحلة الثانوية، والتكويت وسد الشواغر في وزارتي التربية والتعليم العالي.



وجاء في سؤاله الأول إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ما يلي:



في شأن بعض معلمي مادة الدراسات العملية ومادة الفنية في اختبار الوظائف الإشرافية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: لماذا يطبق اختبار الرسم للترقية في مادة الدراسات العملية للمرحلة المتوسطة والتي تشمل الديكور ـ الكهرباء وهم غير مختصين بالرسم ولا تطبق على مادة التربية الفنية؟



وجاء في السؤال الثاني ما يلي:



في شأن الوظائف الإشرافية والشواغر في المرحلة الثانوية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد التربويين الذين قدموا على الوظائف الإشرافية في مادة العلوم خصوصا وباقي المواد؟



2 ـ كم عدد الشواغر لرئاسة القسم في المرحلة الثانوية؟



وجاء فيالسؤال الثالث ما يلي:



في شأن التكويت وسد الشواغر في وزارتي التربية والتعليم العالي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما خطة الوزارتين وبرنامج عملهما للتكويت وسد الشواغر؟



2 ـ هل مازال تعيين الوافدين قائما؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالأسباب.



وجاء في سؤاله إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ما يلي:



في شأن تأخر صرف رواتب عمال النظافة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة سبعة أشهر، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب تأخر صرف رواتب عمال النظافة طوال هذه المدة؟



2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الشركة؟



3 ـ ما الإجراءات المتبعة من الوزارة لمحاسبة الشركات المقصرة؟



4 ـ كشف بأسماء الشركات المتعاقد معها في هذا الشأن.