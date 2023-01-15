وجه النائب عبدالله الأنبعي 6 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا بشأن خطة الحكومة في حال أصبح للدول بديل طاقة، ووزير الصحة د.أحمد العوضي عن وجود لقاحات جديدة بشأن الوقاية من أي جائحة مستقبلية، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز عن استخدام مادة البيتومين الكويتي في الشوارع، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد عن دورات كوادر معاون القضاء، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عن عدد البيوت والقسائم السكنية المسحوبة والمتنازل عنها.



وجاء في سؤاله الأول إلى وزير العدل ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- ما سبب تعطيل دورات كوادر معاون القضاء، حيث إن هناك عددا كبيرا من الموظفين تم تعيينهم بناء على قرار مسميات كوادر معاون القضاء، ومنذ عام 2019 لم تفتح الدورة لهم؟



وجاء في السؤال الثاني: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب عدم البدء في أعمال المباني التابعة للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما على الرغم من تخصيص الأراضي قبل إنشاء الهيئة حين كانت مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه؟



2- نمى إلى علمي أن للهيئة مبنى إداريا خصصت له أرض مساحتها ستة عشر ألف متر مربع في جنوب السرة (استعمالات حكومية)، وكذلك أرض للمطبعة بمساحة خمسة وعشرين ألف متر مربع في صبحان ملاصقة للأرض المخصصة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وبناء على ما جرى عمله في تأسيس مكاسب الهيئة أن يسلم مبنى الإدارة للهيئة في عام 2016 والبدء في أعمال الطباعة في عام 2014، فما الجهة التي أخرت تنفيذ هذه المشاريع وتعطيلها؟



3- هل شكل فريق عمل لمباني الهيئة بعد تسليم كراسة المواصفات لوزارة الأشغال العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لأعضاء الفريق ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم وتدرجهم الوظيفي وتبعيتهم لأي جهة حكومية والأعمال التي قاموا بها.



4- نمى إلى علمي أن تصميم وتنفيذ وتوزيع مكائن المطبعة والبدء في تشغيلها على حسب الدراسة الأولى التي أشرف عليها المهندسون المحليون والعالميون كانت بتكلفة عشرة ملايين دينار كويتي، ثم زادت إلى ستة عشر مليونا، ما أسباب تلك الزيادة مع أن الدراسة الأولى كان في حسبانها التوسع المستقبلي لمدة عشرين سنة بعد استمرار عمل المطبعة؟



5- نمى إلى علمي تسليم جميع متطلبات المبنى الإداري للهيئة إلى وزارة الأشغال العامة في منتصف عام 2013 لوضعها ضمن خطة الوزارة في تنفيذ المباني الحكومية، ثم سحبه ووضعه مع مبنى المطبعة ضمن خطة التنمية، فما الجهة التي سحبت المشروع وتسببت في تعطيله؟



6- هل شكل فريق عمل للمباني التي ستكون ضمن خطة التنمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لأعضاء الفريق ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم وتدرجهم الوظيفي وتبعيتهم لأي جهة حكومية والأعمال التي قاموا بها.



7- هل صرف بدل مواقع للمهندسين أو غيرهم في الهيئة على الرغم من أنه ليس هناك أعمال في مواقع الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسمائهم والمبالغ التي صرفت لهم وتاريخ الصرف، ومن المسؤول عن صرف هذه المبالغ؟



8- قبل إنشاء مطبعة للمصحف الشريف، لابد من دراسة متخصصين محليا ودوليا، يرجى تزويدي بالدراسات والمواصفات المعدة لجميع متطلبات المطبعة والمبنى الحكومي واعتماد وزارة الأشغال العامة لها وتكاليف ومعايير الدراسة.



9- هل أجريت تعيينات في جميع وظائف الهيئة الإشرافية وغيرها والتي أصلا ليس لها عمل، وما هذه الوظائف؟



- إدارة المطبعة: (مدير إدارة الإعداد والمطبعة - رئيس قسم الإعداد والمراجعة - رئيس قسم الشؤون الفنية - رئيس قسم الإخراج المطبعي - رئيس قسم الترجمة - رئيس قسم الصيانة وسلامة المطبعة)؟



- الإدارة المالية: (رئيس قسم تنمية الموارد وشؤون الوقف والاستثمار)؟



- إدارة العناية بالقرآن الكريم وعلومه: (رئيس قسم التحقيق والتوثيق - رئيس قسم البحوث والدراسات - رئيس قسم تأهيل دراسي علوم القرآن)، إدارة العناية بالسنة النبوية وعلومها: (قسم التحقيق والتوثيق - قسم البحوث والدراسات - قسم تأهيل دارسي علوم السنة)؟



- إدارة المعلومات والوثائق الثقافية: (قسم الفنون الإسلامية - قسم المتحف ودور العرض - قسم المصادر والمعلومات)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأعمال وإنجازات تلك الأقسام منذ التعيين حتى الآن، وأسماء المعينين وخبراتهم التي أهلتهم للتعيين في تلك الوظائف الإشرافية، واللجان وفرق العمل التي شكلت بناء على ترشيحهم لهذه الوظائف والمبالغ التي صرفت لهم نظير مشاركتهم في هذه اللجان والفرق.



10- هل مازالت الهيئة تتكفل بطباعة المصاحف التي أعدتها كلية القرآن الكريم في مدينة لاهور في باكستان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل عرضت على لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما رأي اللجنة؟



وجاء في سؤاله إلى وزير النفط ما يلي:



نظرا لما يحدث في العالم من دراسات لبدائل إنتاج الطاقة، وبما أن النفط يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد، يرجى إفادتي بالآتي:



- ما خطة الحكومة في حال أصبح للدول بديل طاقة ما يخفض من سعر النفط؟



وورد في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



نشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن وجود لقاحات جديدة بشأن الوقاية من أي جائحة مستقبلية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- في حال صحة الخبر المنشور أعلاه، هل سيفرض هذا اللقاح الجديد على المواطنين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بمسمى اللقاح والجانب الطبي الذي يحث على هذا اللقاح.



2- هل يوجد إجبار في تلقي اللقاح الجديد؟



3- هل يمكن للقاح أن يكون وقائيا من جميع الأوبئة؟



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- متى اعتمدت مادة البيتومين الكويتي في الشوارع؟ وما السبب في الاستغناء عن مادة البيتومين منخفضة الكبريت المستوردة من الإمارات والسعودية؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ما يلي:



نمى إلى علمي وجود بيوت وقسائم سكنية مسحوبة ومتنازل عنها من المواطنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد البيوت والقسائم السكنية المسحوبة والمتنازل عنها من المواطنين؟



2- ما سبب عدم وضع إعلان عن تلك البيوت والقسائم السكنية المسحوبة والمتنازل عنها من المواطنين لتوزيعها؟