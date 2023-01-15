وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن خطة وزارة الأشغال في صيانة وإصلاح بعض الطرق الرئيسة بالكويت، وقد نص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما خطة وزارة الأشغال العامة لصيانة وإصلاح وتجديد الطرق الآتية:



- طريق الصبية (طريق الشيخ سعد).



- طريق الدائري السادس (جاسم الخرافي).



- طريق الدائري الخامس (الشيخ زايد).



- طريق العبدلي (طريق الشيخ جابر).



- طريق السالمي.



- الدائري الرابع



(2) كشف عن آخر أعمال الصيانة والإصلاحات وتاريخهما، واسم الشركة المنفذة للأعمال في الطرق المذكورة أعلاه.



(3) هل توجد عقود صيانة دورية للطرق المذكورة؟



إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بها.