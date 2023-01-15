مريم بندق

يعقد ديوان الخدمة المدنية 11 برنامجا تدريبيا خلال شهر فبراير المقبل للفئات الوظيفية الوسطى والإشرافية والتخصصية والعليا والتنفيذية.



وتتضمن خطة البرامج التدريبية: تهيئة المعينين الجدد، مستجدات نظام الخدمة المدنية، حقوق الموظف العام، تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي ، الولاء والانتماء المؤسسي والعمل بروح الفريق، الرؤية الإبداعية في التفويض واتخاذ القرارات، هذا إلى جانب التخطيط الإستراتيجي للتنمية المستدامة، مهارات إعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماع الإدارية ، التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات، إدارة الأولويات وفن السيطرة على ضغوط العمل، وفن التحدث أمام وسائل الإعلام المحلية ، والحوكمة في منهجية الجودة الشاملة.

وبين الديوان عبر حسابه على " تويتر " التواريخ والمدد الزمنية لكل برنامج حسب كل فئة وظيفية.



وخاطب الديوان الراغبين في المشاركة بالبرامج المنشورة سرعة إرسال نماذج الترشح للديوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع الإشارة إلى أن الاطلاع على تفاصيل الخطة من خلال مسح الباركود المرفق مع الخبر المنشور على موقع ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه على "تويتر".