تسلّمها ولي العهد من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردن ي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث نقل لسموه رسالة شفوية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تحياته وتقديره لصاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية المزيد من التقدم والازدهار.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر وسفير المملكة الأردنية الهاشمية صقر ابوشتال.