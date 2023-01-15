قال الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورئيس الحملة الوطنية للتوعية بأمراض السرطان (كان) د. خالد الصالح، إن هناك نحو نصف مليون حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم سنويا على مستوى العالم.

وقال الصالح خلال ورشة بعنوان (حاجيات التطعيم الوطني في دولة الكويت لفيروس الحليمي البشري) التي نظمها الاتحاد اليوم الأحد إن الورشة احدى توصيات منظمة الصحة العالمية للتوعية بسرطان عنق الرحم احد أهم مسببات الوفيات لدى النساء في العالم.

وأضاف أن الدراسات العلمية أظهرت أن تطيعم (HPV) يمنع 90 في المئة من عدوى للفيروس الحليمي و70 في المئة من سرطان الرحم.

وأشار الى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بتقديم لقاح الفيروس الحليمي البشري كجزء من اللقاحات الروتينية في جميع الدول التي تزيد فيها الاصابات بنسبة 4 لكل 100 ألف نسمة لافتا الى أن معدلات الاصابة في الكويت خلال الفترة من 2008 حتى 2012 بلغت 2.6 لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف أن الدراسات أشارت الى أن هذا اللقاح ليس خاليا من المضاعفات وأنه من بين 23 مليون مستخدم للقاح هناك نسبة 5ر12 في المئة حدثت لهم أعراض جانبية 6 في المئة منهم لديهم أعراض خطيرة تستلزم دخول المستشفى.