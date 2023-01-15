أبدى نادي برشلونة الإسباني، استعداده لبيع مدافعه الشاب إيريك جارسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما فقد اللاعب الإسباني حظه في كامب نو.

وذكرت صحيفة (دياريو سبورت) الإسبانية أن برشلونة على استعداد للاستماع إلى عروض إيريك خاصة أن عملاق الدوري الكتالوني يحتاج إلى خفض فاتورة الأجور وهو أحد الأسباب التي قد تجعل إريك يغادر رغم من أنه ليس أحد أصحاب الدخل المرتفع في النادي.

وأشارت إلى أن هناك تقارير تفيد باهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بضم اللاعب الإسباني خاصة أن مدرب الفريق ميكيل أرتيتا معجب بمستوى اللاعب للغاية.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد تعاقد مع إيريك جارسيا في يوليو 2021 من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في إطار عقد يستمر حتى نهاية موسم 2025/ 2026، فيما تبلغ قيمة شرطه الجزائي 400 مليون يورو.

وعاد جارسيا إلى برشلونة بعدما سبق له الانضمام لأكاديمية النادي في عام 2008 حيث استمر في لا ماسيا حتى عام 2017 قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي حيث قضى هناك أربعة مواسم تدرج فيها في الفئات السنية للفريق الإنجليزي، في فرق أقل من 19 و23 عاماً حتى لعب للفريق الأول.