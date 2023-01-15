أكدت الفنانة أيتن عامر تحمسها لمسلسلها "أولاد عابد" مشيرة إلى أن دورها في المسلسل صعب ومختلف حيث تؤدي شخصية جشعة وطماعة.

وقالت أيتن - في تصريح إنها بذلت مجهودا كبيرا في التحضير للعمل بهدف الظهور بأفضل شكل ممكن، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل يختلف عما قدمته في أعمالها السابقة.

وأضافت أنها تجسد دور هيام وهي شخصية صعبة والجمهور لن يحبها لأن تركيبتها انتهازية ووصولية، وهو دور جديد لم تقدمه من قبل، متمنية أن يحظى المسلسل برضا الجمهور.

وأوضحت أيتن عامر أن العمل يدور في إطار من التشويق والإثارة، وأهم ما في الأمر هو البعد الدرامي للشخصية التي تقدمها، لافتة إلى أنها تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار حيث تحاول في كل عمل فني تشارك فيه أن تغير اختياراتها وتجدد نفسها.

وروجت أيتن عامر للمسلسل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن شخصيتها ، ونشرت بموقع "إنستجرام" منشورا دعائيا بصورتها وكتبت : أولاد عابد ..هيام ".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول الصراع بين أحفاد عائلة كبيرة، والصراعات بينهم حول الميراث وغيرها من القضايا العائلية حيث تجرى الأحداث في منزل عابد المصري، أحد أغنياء رجال الأعمال في مصر، حيث يقع صراع جشع على المال والثروة، وتسبب المنافسة الشديدة في تشتت العائلة.

ويشارك في بطولة المسلسل رياض الخولي ومحسن محيي الدين وإيهاب فهمي ومي الغيطي، وتأليف سماح الحريري ، وإخراج أكرم فريد .