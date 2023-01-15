حثت الحكومة الإندونيسية الآباء على توخي المزيد من الحذر ووجهت وكالات الصحة المحلية بزيادة مراقبة المنشآت التي تبيع الأغذية، خاصة بعد إصابة عدد من الأطفال على مستوى البلاد بالتسمم بعد تناول وجبات خفيفة من أماكن على جانب الطرق تم تجميدها بالنيتروجين السائل، حسبما ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست".

وانتشر الحديث عن الوجبة الخفيفة المعنية، المعروفة محليا باسم "تشيكي نجيبول"، بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي في الأشهر القليلة الماضية، وكثيرا ما يصور الأطفال أنفسهم وهم يأكلون هذه الوجبة بينما يتصاعد الدخان من النيتروجين السائل من أفواههم.