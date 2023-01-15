تبدأ الدنمارك مجددا في تربية حيوان المنك بعد توقف أعمال الصناعة وإعدام الحيوانات جماعيا بسبب مخاوف من احتمال نشرها لكوفيد- .19

ووصلت شحنة بها عدة مئات من حيوانات المنك إلى مزرعة في ثايهولم شمال غربي يوتلاند بعدما صرحت كوبنهاجن بتربية المنك من جديد.

ومن المتوقع أن تصل في الأسابيع المقبلة المزيد من حيوانات المنك إلى الدنمارك، حيث يتم تربيتها من أجل الحصول على فرائها .

وكانت الدنمارك من قبل دولة رائدة في تربية المنك، لكن رئيسة الوزراء ميته فريدركسن دعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 إلى إعدام الـ 15 مليون رأس من حيوان المنك الموجودة في البلاد، بعد تلميحات إلى أنها قد تنشر المرض.

وكانت الخطوة مثيرة للجدل في الدنمارك واستقال إثرها وزير في وقت لاحق.

ورغم ذلك من المقرر أن يتم استئناف تربية المنك على نطاق أصغر بكثير من النطاق السابق للحظر.

ومن المقرر في البداية أيضا أن يتم وضع نظام للفحوص لضمان عدم تأثر مزارع المنك بتفشيات كوفيد- .19