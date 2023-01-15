رحب رئيس الجمعية الألمانية للعناية المركزة كريستيان كاراجيانيديس بالنهاية الوشيكة للارتداء الإجباري للكمامات في وسائل النقل العام الألمانية، ليضيف صوته إلى مجموعة من مؤيدي تغيير السياسة بين الجماعات الطبية.

وقال كاراجيانديس وهو أيضا أحد مستشاري الحكومة لمكافحة كورونا لصحيفة راينيشه بوست "أدعم وقف الارتداء الاجباري للكمامات في الرحلات ذات المسافات الطويلة .أنني أعتبر أن المناعة الخاصة بفيروس كورونا للسكان قوية ".

وأعلن وزير الصحة كارل لاوترباخ أن ألمانيا سوف تسقط شرط الارتداء الاجباري للكمامات بالنسبة لركاب قطارات المسافات الطويلة في الثاني من فبراير.

وقال يوهانس نيسين، رئيس الرابطة الاتحادية للأطباء في جهاز الصحة العامة، لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: "يمكن التحكم في أعداد الإصابات لأن الكثير من الأشخاص في ألمانيا تلقوا التطعيم أو تعافوا تماما".