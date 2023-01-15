تنتهي الفنانة وفاء عامر من تصوير مسلسلها الجديد "نصي الثاني" أول فبراير المقبل، المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتدور أحداث المسلسل، الذي يتكون من 10 حلقات، في إطار كوميدي من خلال موظف بنك يلتقي مع فتاة مختلفة كل حلقتين، ويعيش قصة حب معها، في سعيه للعثور على نصه الثاني والاستقرار في حياته العاطفية.

المسلسل بطولة ميرنا نور الدين، وسلوى عثمان، ومحمد محمود، ورنا رئيس، ومحمود البزاوي، وتأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.

وكانت آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "العيلة دي"، الذي جسدت فيه دور دلال الأم التي تعمل في إحدى الوزارات ولديها 5 أبناء تواجه مع زوجها مشاكلهم الأسرية ويطرح المسلسل عدة قضايا إنسانية تحدث بالفعل في المجتمع مثل أزمات البطالة والدروس الخصوصية وإسكان الشباب.

المسلسل بطولة محمد ثروت، وإنعام سالوسة، وسارة نور، وإسلام إبراهيم، ويوسف عثمان، وسلوى عثمان، وريهام الشنواني، وتأليف أماني التونسي وياسمين رفعت، وإخراج أحمد خالد أمين.