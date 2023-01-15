أطلق رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف ، حملة على مستوى البلاد للقضاء على مرض شلل الأطفال، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وقال رئيس الوزراء أثناء مراسم إطلاق الحملة التي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، إنها يتم إطلاقها على مستوى البلاد لمكافحة عودة ظهور حالات الاصابة بمرض شلل الأطفال من جديد.

وأوضح أن الفيضانات التي شهدتها البلاد في فصل الصيف عطلت سير الحملة الوطنية، ولكن على الرغم من كل هذه الصعوبات، تحمل أفراد الحملة العبء من خلال العمل الجاد والالتزام.

كما أشار إلى أن باكستان تعتبر - للأسف - واحدة من الدول القليلة التي عاد فيها ظهور حالات الاصابة بشلل الأطفال.

وقد بدأت باكستان برنامج مكافحة شلل الأطفال في عام 1994 ، وأصبحت قريبة جدا من القضاء على المرض الفيروسي الذي يمكن أن يسبب الشلل وصعوبة التنفس وحتى الموت.

وكثيرا ما يشن مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة هجمات تستهدف العاملين في مجال الصحة.