رفع الكونجرس الفلبيني(البرلمان) ميزانية هذا العام لبرنامج تحديث القوات المسلحة الفلبينية، بواقع ستة مليارات بيزو فلبيني، مما يرفع إجمالي الاعتمادات المالية الجديدة إلى 45 مليار بيزو فلبيني.

وذكر جوني بيمينتال، الممثل عن إقليم "سوريجاو ديل سور" في بيان صحفي "بشكل عام، تم رصد 45 مليار بيزو فلبيني لبرنامج تحديث القوات المسلحة الفلبينية، في الميزانية الوطنية لعام -2023 5ر27 مليار بيزو فلبيني في اعتمادات مالية مبرمجة بالإضافة إلى 5ر17 مليار بيزو فلبيني في اعتمادات مالية غير مبرمجة"، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين اليوم.

وأضاف أن 45 مليار بيزو فلبيني، هو أعلى بمقدار ستة مليارات بيزو فلبيني من 39 مليار بيزو فلبيني في الاعتمادات المالية المبرمجة وغير المبرمجة في برنامج تحديث القوات المسلحة الفلبينية في عام 2022 .

وتابع بيمينتال أن "قسم الميزانية والإدارة" طلب في بادئ الأمر فقط 40 مليار بيزو فلبيني، في اعتمادات مالية مبرمجة وغير مبرمجة، لبرنامج تحديث القوات المسلحة الفلبينية هذا العام.

وكان بيمينتال الرئيس السابق للجنة الاستخبارات الاستراتيجية بمجلس النواب وداعما قويا لاتفاق "القوات الزائرة" بين الفلبين والولايات المتحدة.

وينص الاتفاق على قواعد تناوب الآلاف من القوات الأمريكية داخل وخارج الفلبين في التدريبات الحربية.