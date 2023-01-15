احتفلت المجموعة العالميّة المتكاملة للطاقة "أوكيو" ، التابعة لجهاز الاستثمار العُماني بافتتاح مصنع للأمونيا بصلالة بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن متري في اليوم من الأمونيا السائلة وبتكلفة تبلغ 178 مليون ريال عُماني.

ووفق وكالة الأنباء العمانية يُسهم المشروع في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية لسلطنة عُمان ودعم جهود وخطط التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز تصدير المنتجات العُمانية للأسواق العالمية.

وأكد طلال بن حامد العوفي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو أنّ المصنع يعمل على تحقيق أقصى استفادة من الغاز الغني بالهيدروجين الناتج من عمليات مصنع صلالة للميثانول لتعظيم الاستفادة منه وتحويله إلى أمونيا ليتم تسويقه لمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، مبينًا أن الشباب العُماني يمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة بالمشروع.

وأشار العوفي إلى أن المصنع تمكّن مؤخرًا من تصدير خمس شحنات من الأمونيا عبر ميناء صلالة عن طريق شركة أوكيو للمتاجرة ، الذراع التجاري للمجموعة ، لتعزيز الصادرات العُمانيّة في الخارج.

ويشهد الطلب على الأمونيا السائلة نموًّا مطردًا في الأسواق العالمية، حيث تدخل "الأمونيا" في صناعة العديد من المنتجات كالمخصبات الزراعية، والسماد الصناعي مثل "سماد اليوريا"، ومنتجات التنظيف وأجهزة التبريد، كما تُعد من بين العناصر المرتبطة بصناعة الهيدروجين الأخضر حيث تُستخدم كناقل لها ضمن مشروعات الطاقة البديلة.

ويُسهم المصنع في مجال القيمة المحلية المضافة من خلال إنفاق قرابة 77 مليون ريال عُماني أثناء فترة البناء على المشتريات من الشركات العُمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة وبرامج التدريب وبناء قدرات الشباب العُماني في العديد من المجالات.

وتعد "أوكيو" شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تأصلت جذورها في سلطنة عُمان، وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة، وتغطي عمليات الشركة سلسلة القيمة الكاملة بدءًا من الاستكشاف والإنتاج مرورًا بالنقل والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصولًا إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 60 دولة حول العالم وهو ما يجعل "أوكيو" إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة.