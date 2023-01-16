غالبًا ما يُستخدم مصطلح "نسبة الاحتياطي النقدي" في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للعملاء. سنتعرف في هذا التقرير على معنى المصطلح وأهدافه وآلية عمله.

عادةً ما تكون الاقتصادات عرضة للتقلبات بناءً على عدة عوامل داخلية وخارجية، وتتأثر البنوك وقدرتها على إقراض الأموال بشكل خاص بهذه العوامل. ولكن يمكن للتنظيم والإدارة المالية الرشيدة أن يساعدا على تجنّب العثرات في العمليات المصرفية والحفاظ على سيولة كافية.

وتستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على هذه المخاطر وتنظيم ضخّ النقود في السوق. كما تؤثر هذه النسبة أيضًا على كيفية تقديم البنوك والمؤسسات المالية للقروض ومنتجات الائتمان الأخرى.

ولكن ما المقصود بنسبة الاحتياطي النقدي؟

- يُقصد بنسبة الاحتياطي النقدي، النسبة المئوية لإجمالي الودائع التي يجب أن يمتلكها البنك نقدًا للعمل بدون مخاطر.

- ويُحظر على البنك استخدام هذا المبلغ لأغراض الإقراض والاستثمار. ينطبق هذا الأمر على البنوك التجارية، في حين يتم استبعاد البنوك المحلية والشركات المالية غير المصرفية.

- لتوضيح الأمر؛ لنفترض مثلًا أن نسبة الاحتياطي النقدي هي 6%، إذن يجب أن يودع البنك 6 دولارات لكل 100 دولار تم جمعها في الودائع.

- يجب ألا تقل الاحتياطيات النقدية لبنك تجاري مجدول عن 6% من "إجمالي صافي الطلب والخصوم لأجل" التي يحتفظ بها البنك على أساس أسبوعين.

الأهداف الرئيسية لنسبة الاحتياطي النقدي

- تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم؛ حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد.

- تضمن نسبة الاحتياطي النقدي أيضًا أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.

- تُعتبر نسبة الاحتياطي النقدي بمثابة المعدل المرجعي أو الأساسي للقروض، إذ يُحظر على البنوك تقديم قروض أقل من هذا المعدل.

- نظرًا لأن نسبة الاحتياطي النقدي تنظم عملية ضخّ النقود، فإنها تعزز الاقتصاد عند الحاجة عن طريق خفض نسبة الاحتياطي النقدي.

كيف تتحكم نسبة الاحتياطي النقدي في التضخم؟

- تؤثر نسبة الاحتياطي النقدي بشكل مباشر على مستوى السيولة في اقتصاد الدولة. يمكنك أن تفترض أنه صمام السيولة النقدية الذي يحتفظ به البنك المركزي للتحكّم في التضخم.

- في حالة ارتفاع التضخم، يمكن للبنك المركزي زيادة متطلبات نسبة الاحتياطي النقدي لتقليل قدرة البنوك على الإقراض، وبالتالي خفض التضخم.

كيف يتم احتساب نسبة الاحتياطي النقدي؟

- يتم احتساب نسبة الاحتياطي النقدي بناءً على "صافي الطلب والخصوم لأجل"؛ أي إجمالي ودائع البنك لدى البنوك العامة أو البنوك الأخرى مطروحًا منها ودائع البنوك الأخرى.

- ويتمثل "صافي الطلب والخصوم لأجل" في الالتزامات البنكية مثل الودائع الجارية، والشهادات النقدية، والكمبيالات، والودائع الثابتة، والأرباح، وما إلى ذلك. فيما يلي توضيح مبسط لحساب نسبة الاحتياطي النقدي:

لماذا تتغير نسبة الاحتياطي النقدي باستمرار؟

- يواصل البنك المركزي تغيير نسبة الاحتياطي النقدي من أجل سلامة العملاء ومرونة الاقتصاد. علاوة على ذلك، يمكنه رفع أو خفض نسبة الاحتياطي النقدي لتلبية متطلباته الأخرى، مثل توفير الأموال لتعزيز الاقتصاد.

- إن معرفة آلية عمل نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك والمؤسسات المالية يمكن أن تساعد المرء على اتخاذ قرارات مستنيرة واختيار الوقت المناسب للحصول على منتج مالي مناسب، لذا تعتبر نسبة الاحتياطي النقدي بمثابة شبكة أمان للعملاء، وهي جزء لا يتجزأ من السياسات النقدية للبنوك المركزية.