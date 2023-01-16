

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي عن فتح أبوابه أمام الجماهير لحضور تدريبات الفريق في ستاد خليفة الدولي الأحد المقبل، وذلك بمناسبة جولة الفريق الباريسي الشتوية 2023.



وطرحت إدارة النادي الباريسي 1500 تذكرة للبيع عبر القاعدة الإلكترونية Q Ticket، مقابل 20 ريال قطري «4 يورو»، وذلك لحضور هذا الحدث الحصري بالإضافة إلى ذلك تمت دعوة 5000 عضو من أكاديمية النادي، من أطفال وأوليائهم، كما ستتم دعوة 300 من شركاء النادي.



ومن المقرر أن تصل بعثة باريس سان جرمان إلى الدوحة غدا، على أن يتخللها مباراة ودية يجمع العملاق الباريسي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بلقب مونديال قطر 2022، ومجموعة مختارة من أفضل اللاعبين في دوري روشن للمحترفين السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوف نادي النصر السعودي لتقام المواجهة في 19 الجاري.