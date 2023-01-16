واصل نجم نادي الكويت للفروسية، الفارس الدولي علي الخرافي تألقه محليا بفوزه بلقب الجولة الخامسة لدوري الاتحاد الكويتي للفروسية بعد منافسة قوية في البطولة التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين في مضمار نادي المسيلة بمنطقة صبحان.



وتمكن الخرافي من تخطي الحواجز دون أخطاء في شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم.



وشهد الشوط الرئيسي منافسة قوية بين 3 فرسان، ونجح الخرافي في تحقيق أسرع وقت بزمن 38.13 ثانية دون نقاط جزاء، متفوقا على أنطونيو موروزو وعبدالرحمن الفزيع.



وبهذا الفوز حافظ الخرافي على صدارة بطولة الدوري التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.



وعلى ارتفاع 130 سم، تمكن الفارس علي الخرافي أيضا من تحقيق المركز الأول، متفوقا على عناز العناز وغازي الجريوي وعبدالله العوضي وفواز السبيعي.



وأوضحت أمين سر اتحاد الفروسية نبيلة العلي أن المنافسة على أشدها بين الفرسان والفارسات في بطولة الدوري والجميع يسعى لتقديم نفسه بقوه من أجل المنافسة على مركز متقدم.