أعلنت الشركة التجارية العقارية عن مشاركتها في حفل افتتاح برنامج الكشف الصحي على اللاعبين من ذوي الهمم، للأولمبياد الخاص الكويتي والذي يهدف إلى تقديم الكشوفات الطبية في مجالات مختلفة لتعزيز صحة اللاعبين والذي أقيمت فعالياته في قاعة البوليفارد أحد مشاريع شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع - إحدى الشركات التابعة للشركة التجارية العقارية.



وعقد الملتقى بحضور الشيخة شيخة العبدالله الصباح وبحضور كل من عبدالفتاح معرفي رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية، وعدوان العدواني نائب رئيس مجلس إدارة التجارية ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السالمية جروب لتنمية المشاريع، وم.عبدالمطلب معرفي الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية.



وبهذه المناسبة، صرح م.عبدالمطلب معرفي عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى، معربا عن مدى حرص الشركة التجارية العقارية على المشاركة في هذه الفعاليات ودورها الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها دائما، وعن مدى نجاح هذا الملتقى الذي ضم عددا من المدارس الخاصة باحتياجات ذوي الهمم والتي تهدف الى دمجهم في المجتمع والاهتمام بصحتهم.



وفي الختام، شكر جميع القائمين على هذا الملتقى وجميع الحضور والرعاة والمشاركين لجهودهم القيمة التي ينعكس أثرها الطيب على المجتمع الكويتي بإيجابية وتكاتف اجتماعي يليق بالكويت وأهلها.