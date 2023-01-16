منصور السلطان - مبارك التنيب



نفذ قطاع المرور والعمليات ممثلا في الإدارة العامة للمرور – الشؤون الفنية حملة بالتنسيق وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة امس على منطقة شرق الصناعية، أسفرت عن تحرير 120 مخالفة مرورية وضبط مركبتين مطلوبتين لحجز قضائي وإحالة مركبتين الى كراج الحجز بسبب تركيبهما عوادم تسبب أصواتا مزعجة، كما تم إغلاق (4) ورش مخالفة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتحرير (13) إشعار مراجعة للورش والحرفيين، وتحرير (5) تعهدات بحق ورش أخرى لمخالفتها القرارات الوزارية.



وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الحملة تأتي بناء على توجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتكثيف واستمرار الحملات الأمنية والمرورية على الكراجات والورش وتطبيق القوانين والقرارات الوزارية على المخالفين بكل حزم وشدة.



وفي هذا الإطار أكد قطاع المرور والعمليات استمرار الحملات المرورية والأمنية على كل ربوع البلاد للتصدي لأي خروج على القانون والقرارات الوزارية، مشددة بأنه لا تهاون في ردع الورش والكراجات التي تقوم بتركيب عوادم المركبات وتغيير الشكل الجوهري للمركبة ومخالفة شروط الأمن والسلامة.