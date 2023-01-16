

منصور السلطان



أحالت دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أول من أمس 3 مواطنين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم على طريق النويصيب السريع في حالة تعاط وبحوزتهم كوكتيل من المواد المخدرة.

وبحسب ما ذكره مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي وخلال تجوالها رصدت سيارة تسير بطريقة تثير الانتباه، وبعد إجبار قائدها على التوقف تبين أنه واثنين من مرافقيه في حالة تعاط، وبالاستعلام عنهم، اتضح انهم مواطنون، وخلال نزولهم من السيارة عثر بحوزتهم على كوكتيل من المواد المخدرة (حشيش - كيميكال - شبو - حبوب مخدرة)، بالإضافة إلى أدوات تعاط. وعليه، تم اقتيادهم وإحالتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.