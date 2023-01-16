مبارك التنيب



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء أول من أمس شابا كويتيا من أرباب السوابق إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد ضبطه في منطقة النعيم يقود سيارة بحالة تعاط وبحوزته كوكتيل من المواد المخدرة.



رجال دوريات إسناد مديرية امن الجهراء وخلال تطبيقهم الخطة الأمنية الخاصة بعطلة رأس السنة والتي ضمن بنودها الانتشار الأمني وإقامة نقاط تفتيش في جميع المناطق والطرقات تم الاشتباه بسيارة وبعد إجبار قائدها على التوقف تبين انه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنه اتضح انه مواطن في العقد الثالث من عمره، وبتفتيشه عثر معه على أكياس بها مادة «الشبو» المخدر وحبوب «لاريكا» وأكياس بها مادة «الكيميكال» المخدرة، بالاضافة الى سجائر حشيش.



وعليه، تم اقتياده وإحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.