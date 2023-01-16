محمد الجلاهمة



دعا نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الجهات المختصة، إلى ضرورة ملاحقة عدد من المحلات تقوم ببيع جهاز هاكر شديد الخطورة، حيث يتمكن هذا الجهاز، والذي يباع بشكل سري، من التقاط كل البيانات البنكية من خلال اقتراب هذا الجهاز من جيب الأشخاص، ومن خلال الاستشعار عن بعد يتمكن الجهاز من سرقة كل البيانات المدونة أسفل البطاقة. ومن خلال تلك البيانات يستطيع الأشخاص شراء بضاعة أو ما شابه عبر الإنترنت.



ونشر النشطاء مقطعا مصورا يظهر كيفية سرقة والتقاط البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية وكذلك سرقة المعلومات المسجلة على الهواتف النقالة.