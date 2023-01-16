

أسامة أبوالسعود



قام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.محمد الجسار وبحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل بجولة تفقدية لجزيرة فيلكا برفقة عدد من المختصين والمسؤولين بالمجلس بهدف تفقد المواقع الأثرية التابعة للمجلس وتدوين الملاحظات لتطويرها وتحسينها.



وقال مساعد الزامل إن وفدا من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب برئاسة الأمين العام بالإنابة د.محمد الجسار الذي كان داعما لهذه الفكرة والمبادرة، برفقة عدد من المختصين مثل المختص في علم الآثار د.حسن أشكناني قاموا بزيارة إلى جزيرة فيلكا بتنظيم من شركة ايكاروس المتحدة للخدمات البحرية ممثلة بالمدير التنفيذي للشركة فهد الحمادي وبتنسيق ومتابعة من رئيسة العلاقات الدولية في نقابة الفنانين والإعلاميين والمشرفة على الفنانين المتطوعين لعمل الجداريات الخاصة بالقرية التراثية في جزيرة فيلكا هدى الحبيب.



وأضاف الزامل ان الزيارة تضمنت جولة تفقدية للمتحف الإغريقي واستراحة الشيخ أحمد الجابر، والمرور على جميع المواقع الأثرية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الجزيرة، بالإضافة إلى جولة تفقدية لمتحف قصر الشيخ عبدالله السالم الموجود داخل القرية التراثية، وأخيرا زيارة فنية لـ«بيت فكر» وهو محترف فني للمخرج سليمان البسام في الجزيرة، وقام د.حسن أشكناني بشرح المعلومات التاريخية والحضارية لجزيرة فيلكا، بالإضافة إلى المعلومات التاريخية لهذه المواقع الأثرية، كما شملت الزيارة أيضا مقابلة الفنانين المتطوعين لعمل الجداريات التشكيلية والفنية للقرية التراثية في جزيرة فيلكا.



بدوره، لفت د.محمد الجسار الى أنه ومن منطلق حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على المحافظة على المواقع الأثرية والتاريخية في البلاد وتنميتها والاستثمار فيها ولما تشكله جزيرة فيلكا من دور كبير في تأريخ التراث والإرث الحضاري للمنطقة تضمن الوفد مختصين من القطاع الهندسي التابع لإدارة الآثار والمتاحف، وذلك للوقوف على بعض الملاحظات وتدوينها ووضع المعايير والمقترحات وإيجاد الحلول لبعض التحديات وتطوير آليات العمل لصيانة هذه المباني التراثية والمحافظة عليها وتطويرها وفق استراتيجية ومنهجية مدروسة.