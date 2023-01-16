استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث نقل لسموه رسالة شفوية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



هذا، وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تحياته وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر وسفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة صقر ابوشتال.