مساحة الأرض 8000 متر مربع ومساحة البناء 62.6 ألف متر تقريباً

عاطف رمضان



تشرف وزارة الاشغال العامة على عدد من المشاريع ومن ضمنها مشروع مبنى جهاز الامن الوطني الكائن بمنطقة غرب مشرف بتكلفة 12.7 مليون دينار وبمساحة ارض 8000 متر مربع ومساحة البناء 62.6 الف متر تقريبا.



ويتكون مبنى جهاز الامن الوطني من مبنى بثلاثة سراديب و4 طوابق فوق الارض ومواقف سيارات وملجأ بمساحة 2000 متر مربع.



وتم تنفيذ اعمال الالكتروميكانيك ليواكب الانظمة الحديثة والذكية، وتصميم وتنفيذ الانظمة الخاصة بالجهد المنخفض التي تتوافق مع تصميم وطبيعة الاستخدام لمختلف غرف المبنى وتفي بمتطلبات الامان.