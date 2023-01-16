في إطار الجهود المبذولة من الفريق الرقابي بفرع بلدية الأحمدي على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمجمعات للتأكد من التزام المحلات بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية، نفذ الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية الأحمدي جولة تفتيشية على المحلات التجارية بالمنطقة الصناعية بالفحيحيل للتأكد من تطبيق لائحة المحلات. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبة حرص الفريق الرقابي على تطبيق المحلات لشروط وضوابط البلدية الواردة بلائحة المحلات والإعلانات من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق الموازية بجميع مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن الجولة التفتيشية أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تنوعت ما بين إضافة إعلان خاص بالنشاط، وإقامة إعلان خاص بالنشاط دون ترخيص. وأكد على تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كل الإجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.