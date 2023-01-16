عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية مديري ادارات ديوان عام الوزارة إلى ضرورة الاسراع في تقييم اداء مساعدي منفذي الخدمة لسنة 2022/2023.



وقالت ادارة الخدمات العامة بالتربية في تعميم تلقت «الأنباء» نسخة منه: بناء على الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل إدارة الخدمات العامة بشأن التقييم واعتماد نموذج تقييم الكفاءة لسنة 2022- 2023 لمنفذي مساعدي الخدمة المنتدبين في ديوان عام الوزارة:



أولا: مراعاة ارسال نماذج تقييم كفاءة مكتوبة بخط اليد معتمدة من قبل الرئيس المباشر.



ثانيا: سحب الكشوف من النظام المتكامل ووضعها بظرف واحد مع النماذج المطلوبة لكل مركز عمل على حدة وذلك لتسهيل وسرعة عملية الفرز.



ثالثا: إدراج أسماء منفذي الحدمة المستقيلين عن العمل بكشف تفريغ خاص بهم وعدم ارسال نموذج تقييم أداء لهم، وذلك بعد التأكد من صدور قرارات إنهاء الخدمة.



رابعا: اعتماد اجازات منفذي الخدمة طبية، دورية، طارئة بقسم الاجازات والدوام بحسب مركز العمل وذلك حتى يتمكن المخول له من التقييم.