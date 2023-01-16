حصـــل طـلـبـــــة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا على شهادة اعتماد «الاختراق الأخلاقي» Certified Ethical Hacker بعد اجتيازهم الاختبار المقدم من EC-COUNCIL وهي منظمة عالمية تحتل المركز الأول على مستوى العالم في مجال اعتماد شهادات الاختراقات والأمن السيبراني، وقد تعاقدت شركة إي سي كونسل مع الجامعة باعتبار كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا الشريك الأكاديمي المعتمد الوحيد في الكويت، وتعد شبكة شركاء الأكاديمية التابعة لأي سي كونسل هي الشراكة الأولى عالميا لتقديم دورات أكاديمية ذات جودة عالية ومرخصة، ويستمر هذا الاعتماد للطلبة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد باجتياز الاختبار مرة أخرى وبمستوى أعلى عن ذي قبل.



وقدمت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ورشة تدريبية مكثفة للطلبة المشاركين استمرت لثماني ساعات يوميا ولمدة 5 أيام، وتعلم فيها الطلبة أحدث الهجمات الضارة للأنظمة وأدوات القرصنة الإلكترونية ومهاجمة الهجوم الناشئ في الفضاء الإلكتروني، وتهدف هذه الخطوة التي قامت بها الجامعة إلى تأسيس والتحكم في الحد الأدنى من معايير تصديق مؤهلات فنيي الأمن المعلوماتي المختصين في إجراءات القرصنة الأخلاقية، إبلاغ العامة بما إذا كان الأفراد المعتمدون يتجاوزون الحد الأدنى من المعايير ودعم القرصنة الأخلاقية كمهنة فريدة ذاتية التنظيم.



وأعرب رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد للجامعة والذي تمثل في تفعيل مركز تأهيل المختصين بالأمن السيبراني ما يعزز مركز الجامعة الرائد في الكويت والشرق الأوسط في هذا المجال الحيوي المهم كونها الجامعة الأولى التي تهيئ وتزود طلبتها بمثل هذه المهارات.



وأضاف البقاعين: سعداء باجتياز الطلبة للاختبار الذي استمر 4 ساعات متواصلة، أجاب فيها الطلبة عن الأسئلة التي تحاكي أمثلة واقعية للاختراقات التي تحدث لأكبر الشركات والمؤسسات الحكومية، وهذه الأسئلة المتجددة يتم وضعها بناء على دراسة لا تقل عن 140 سيناريو لشركات متعددة وأنظمة كان يعتقد أنها محمية على درجة عالية، وأن دورة الاختراق الأخلاقي تعزز مفهوم الحماية من القرصنة وليس التشجيع على القيام بها لمعرفة المشاركين بالأضرار الناجمة التي يلحقها الاختراق، كما أنهم مسؤولون الآن اجتماعيا وأخلاقيا لحماية وطنهم وجهات عملهم في المستقبل من أي هجمات قد تتعرض لها أماكن عملهم، مؤكدا أن هذا يعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل في كل الجهات.



بدوره، حرص الأستاذ المساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر، ومقدم دورات الأمن السيبراني والاختراق الأخلاقي د.باسل العثمان على تهنئة الطلبة الناجحين في اختبار الاختراق الأخلاقي وتذكيرهم بدورهم في حماية أنظمتهم الشخصية والوظيفية، مبينا أن «المعتمد الآن من منظمة الاختراق الأخلاقي لـ «إي سي كونسل» هو فني أمن سيبراني ماهر يفهم ويعلم كيفية البحث عن مواطن الضعف والثغرات في الأنظمة المستهدفة ويستخدم نفس المعرفة والأدوات التي يستخدمها المخترق الخبيث، ولكن بطريقة شرعية وقانونية لتقييم الوضع الأمني للأنظمة المستهدفة، وبسبب الإقبال الكثيف على مثل هذه الدورات، فإن الجامعة تفتح باب التقدم قريبا لطلبتها للتسجيل في دورة الاختراق الأخلاقي المستوى الأول، ودورة الاختراق الأخلاقي المستوى المتقدم للطلبة الذين اجتازوا الاختبار.



وعن شهادة الاعتماد، بيّن العثمان أن المواهب السيبرانية تبدأ من خلال انطلاق الشغف لدى الطلاب في تعلم طرق الاختراق والحد منها، وبدأنا بتشجيع الطلاب في أخذ الدورات التدريبية التي تدعم مهاراتهم التقنية السيبرانية مثل شهادة الهاكرز الأخلاقي المعتمد من ال إي سي كونسل التي تعلموا من خلالها محاكاة الاختراقات الحقيقية مثل اختراقات الشبكات والعثور على الثغرات الأمنية وكيفية التعامل معها.