عبدالله الراكان



قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر إن المحافظة تعمل على تقديم كل ما هو ممكن لتطوير المرافق العامة وتجميلها لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المحافظة.



وأكد الأصفر خلال افتتاحه محطة انتظار الحافلات النموذجية في منطقة حولي أمس على أهمية تعميم مثل هذه النماذج في كل مناطق المحافظة بهدف تطوير محطات وسائل النقل الجماعية لتخفيف الازدحام في الطرق، لافتا الى ان المحافظة تسعى إلى لفت انتباه الشركات الخاصة لدعم مثل هذه الأفكار وتمويلها لخدمة أهالي المنطقة.



وبين ان محطة انتظار الحافلات تحتوي على بوابة تفتح وتغلق بشكل إلكتروني وجهاز تكييف يعمل على تبريد المحطة في فصل الصيف وكاميرا مراقبة لحفظ الأمن.