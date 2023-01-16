في إطار حملاتها الإغاثية لمتضرري الجفاف في الصومال، تواصل «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي توفير خدمات صحية مجانية للمنكوبين في مخيمات النزوح والمناطق الريفية البدوية المتأثرة بالجفاف التي لا تتوافر فيها خدمات صحية. وقال مدير إدارة الإغاثة في «نماء الخيرية» خالد الشامري إن عدد المرضى والمصابين الذين تم توفير خدمات صحية لهم من القافلة الطبية التي أطلقتها «نماء الخيرية» بلغ أكثر من 1000 شخص، مشيرا إلى أن القافلة اشتملت على 7 تخصصات طبية، حيث إن المناطق التي شملتها القافلة لا يوجد بها إلا طبيب واحد وهو ممارس عام، لذا كان الإقبال كبيرا.