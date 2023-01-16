وجّه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د.أماني بوقماز بشأن تأخر وزارة الأشغال العامة في ترميم طريق (80)، ونص السؤال على ما يلي:



ازدادت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين مستخدمي طريق (80) طريق الشيخ جابر الأحمد، من كثرة الحفر وسوء تخطيط الطريق ما أدى إلى تلف مركباتهم وسياراتهم الخاصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب تأخر وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في ترميم وتجديد طريق (80)؟



2- هل وضعت الوزارة ميزانية لترميم وتجديد طريق (80)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لتجديد الطريق وسبب عدم استغلالها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب في ذلك؟