توجت عارضة ومصممة الأزياء أربونى غابرييل، الأميركية من ولاية تكساس، بلقب ملكة جمال الكون، لتصبح أول أميركية من أصل فلبيني تفوز باللقب.



ووفق وسائل إعلام أميركية، فإن غابرييل أغمضت عينيها هي ووصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل لحظة الكشف الدرامي عن الفائزة باللقب



الـ 71 لمسابقة ملكة جمال الكون، فيما كانت الوصيفة الثانية ملكة جمال الدومينيكان أندرينا مارتينيز.



وفي معرض إجاباتها عن الأسئلة الخاصة بالمرحلة الأخيرة من المسابقة بين المتسابقات الثلاث، قالت غابرييل إنه من المهم للغاية الاستثمار في الآخرين، والاستثمار في مجتمعنا واستخدام الموهبة الفريدة لإحداث فارق، وأضافت: اننا جميعا لدينا شيء مميز، وعندما نزرع تلك البذور في حياة الناس الآخرين، فإننا نحدث تحولا، ونستخدم هذا كوسيلة للتغيير.



ووفقا لمسابقة ملكة جمال الكون، فإن غابرييل كانت لاعبة كرة طائرة سابقة في مدرستها الثانوية وتخرجت في جامعة شمال تكساس، كما أنها تترأس خطا خاصا بها لإنتاج الملابس المستدامة.



وشاركت نحو 90 متسابقة من مختلف أنحاء العالم في المسابقة، بحسب المنظمين. وكانت ملكة جمال الهند هارناز ساندهو قد توجت بلقب العالم الماضي.



وأوضحت تقارير أنه إلى جانب التاج الخيالي الذي تحصل عليه ملكة جمال الكون بعد فوزها باللقب، تحصل أيضا على جائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار. والتاج مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا ومرصع بـ 1770 ماسة، ويصل سعره إلى 5 ملايين دولار، كما يمكن للفائزة ارتداؤه في المناسبات الخاصة لمدة عام.