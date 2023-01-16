قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 39 شخصا آخرون إثر تفجير قنبلة استهدفت كنيسة في إقليم نورث كيفو بالكونغو الديموقراطية، حسبما قال الجيش أمس.



وأكد المتحدث باسم الجيش انتوني موالوشي الحصيلة الرسمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقال انه تم اعتقال مواطن كيني يشتبه في مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع اثناء مراسم تعميد.



وقالت الحكومة إنها تشتبه في أن الهجوم نفذته حركة القوات الديموقراطية المتحالفة المتمردة.



وقال المتحدث باتريك موايايا في بيان إن «الحكومة تدين بشدة التفجير، الذي من الواضح أن إرهابيي القوات الديموقراطية المتحالفة يقفون وراء تنفيذه». وأضاف أنه تم فتح تحقيق في التفجير.



ويعصف الصراع بمنطقة شرق الكونغو منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما امتد العنف، في أعقاب الحرب الأهلية الرواندية، والإبادة الجماعية عبر الحدود.