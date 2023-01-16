بيروت - داود رمال



زار قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يصب اهتمامه على مكافحة المخدرات ومطاردة المطلوبين للعدالة الجنود الجرحى الذين أصيبوا في مواجهة تجار المخدرات في الضاحية الجنوبية، حيث أكد تصميمه على الحرب ضد المخدرات مهما طالت.



وتفقد العماد عون قيادة فوج التدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب، حيث استمع إلى إيجاز حول العملية، والتقى بعناصر الفوج ومكتب أمن الضاحية الجنوبية التابع لمديرية المخابرات بمن فيهم بقية العسكريين الجرحى الذين أصيبوا أثناء العملية، منوها بمستوى تدريبهم وانضباطهم واحترافهم خلال العملية الدقيقة والصعبة التي استلزمت التنسيق الوثيق بين عناصر الفوج ومكتب الأمن، ونفذت في منطقة معقدة ومكتظة بالسكان، ونجحت في اقتلاع إحدى أخطر خلايا الاتجار بالمخدرات وترويجها بعد متابعة حثيثة، وذلك من دون وقوع إصابات بين المدنيين الأبرياء.



وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين بالقول: «لمست من رفاقكم الجرحى ومنكم عنفوانكم وإيمانكم بالمؤسسة العسكرية وبلبنان، وإصراركم على تنفيذ مهماتكم بإقدام واحتراف على الرغم من الصعوبات، واستعدادكم لتقديم التضحيات بكل قناعة. أنتم فخر لقيادتكم ولبلدكم الذي يكبر بكم، وأنتم عموده الفقري الأساسي والأمل في إنقاذه، ولولاكم لما بقي صامدا، وتاريخنا يشهد على ما حل بوطننا في غياب الجيش. إنني أنحني أمام تضحياتكم وشجاعتكم». وأضاف: «وحدات الجيش كافة تحارب المخدرات على امتداد الأراضي اللبنانية، فهي أخطر من الإرهاب وواجبنا حماية أهلنا في الضاحية وسائر المناطق من هذا السم الذي قد يدخل إلى كل بيت وعائلة، وأن نوفر لهم الأمان ونرد عنهم وعن أولادهم شر هذه الآفة. نحن مصممون ومصرون على خوض حربنا ضد المخدرات مهما طالت.



وأكد أن قيادة الجيش تقف إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة لتجاوز هذه المرحلة.