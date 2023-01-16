القاهرة - ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ امس، وسيستمر حتى يوم الإثنين الموافق 31/7/2023، في تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 & D8) بالحي R3 بمشروع Capital Residence بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أيام محددة وفقا للمواعيد المعلنة.



من جهته، أعلن م.شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم البدء بتسليم وحدات العمارات بالمجاورة D1 من 1: 8، من امس حتى يوم الثلاثاء 24/1/2023، ووحدات العمارات من 49: 52، من يوم الأحد 29/1/2023: يوم الخميس 2/2/2023، ووحدات العمارات من 53: 58، من يوم الأحد 5/2/2023: يوم الخميس 9/2/2023، ووحدات العمارات من 59: 64، من يوم الأحد 12/2/2023: الخميس 16/2/2023، ووحدات العمارات من 65: 70، من يوم الأحد 19/2/2023: يوم الخميس 23/2/2023، ووحدات العمارات من 71: 76، من يوم الأحد 26/2/2023: يوم الخميس 2/3/2023، ووحدات العمارات من 77: 81، من يوم الأحد 5/3/2023: يوم الخميس 9/3/2023، ووحدات العمارات من 82: 87، من يوم الأحد 12/3/2023: يوم الخميس 16/3/2023.



وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بالمجاورة D 8، من 48: 51: من يوم الأحد 19/3/2023: يوم الخميس 23/3/2023، ووحدات العمارات من 52: 55، من يوم الأحد 26/3/2023: يوم الخميس 30/3/2023، ووحدات العمارات من 56: 59، من يوم الأحد 2/4/2023: يوم الخميس 6/4/2023، ووحدات العمارات من 60: 63، من يوم الأحد 9/4/2023: يوم الخميس 13/4/2023، ووحدات العمارات من 64: 67، من يوم الأحد 16/4/2023: يوم الأربعاء 19/4/2023، ووحدات العمارات من 68: 71، من يوم الأحد 7/5/2023: يوم الخميس 11/5/2023، ووحدات العمارات من 72: 75، من يوم الأحد 14/5/2023: يوم الخميس 18/5/2023، ووحدات العمارات من 76: 79، من يوم الأحد 21/5/2023: يوم الخميس 25/5/2023، ووحدات العمارات من 80: 83، من يوم الأحد 28/5/2023: يوم الخميس 1/6/2023، ووحدات العمارات من 84: 87، من يوم الأحد 4/6/2023: يوم الخميس 7/6/2023، ووحدات العمارات من 88: 91، من يوم الأحد 10/6/2023: يوم الخميس 13/6/2023، ووحدات العمارات من 92: 98، من يوم الأحد 16/6/2023: يوم الخميس 22/6/2023، والأيام من الأحد 9/7/2023: الإثنين 31/7/2023، للذين تخلفوا عن التسلم.