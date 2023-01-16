

وسع آرسنال الفارق في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على توتنهام 2-0 في «ديربي شمال لندن» ضمن المرحلة الـ 20 من المسابقة.



وسجل هدفي «المدفعجية» كل من حارس «السبيرز» هوغو لوريس بالخطأ في مرماه (14) ومارتن أوديغارد (36)، ليرفع الفائز رصيده الى 47 نقطة مبتعدا بفارق 8 نقاط عن اقرب مطارديه مان سيتي، فيما بقي توتنهام على رصيده السابق بـ 33 نقطة في المركز الخامس.



هذا، واستعاد نيوكاسل يونايتد المركز الثالث من مان يونايتد بفوز متأخر على ضيفه فولام بهدف نظيف سجله ألكسندر إيزاك في الدقيقة 89.



ورفع نيوكاسل رصيده الى 38 نقطة متفوقا على مان يونايتد بفارق الأهداف فقط، علما أن الأخير يملك مباراة مؤجلة.



وكانت نقطة التحول في المباراة في الدقيقة 70 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فولام انبرى لها هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم نيوكاسل السابق وسددها بيمناه داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف لأن الكرة اصطدمت بقدم ميتروفيتش اليسرى لدى تنفيذها اثر تزحلقه واحتسب ركلة ثابتة لنيوكاسل.



في المقابل، تنفس تشلسي ومدربه هاري بوتر الصعداء بفوزه على جاره كريستال بالاس 1-0، محققا اول انتصار له منذ مطلع العام الحالي.



وسجل المهاجم الالماني الدولي كاي هافيرتس هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية رائعة مستغلا تمريرة الجناح المغربي حكيم زياش (64).



وقدم تشلسي مهاجمه الجديد الاوكراني ميخايلو مودريك القادم اليه من شاختار دونيتسك مقابل صفقة ضخمة.