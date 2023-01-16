

أكد نائب رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم للصم جابر الكندري أنه يسعى بالتعاون مع الاتحاد العالمي لإقامة أول بطولة لكأس العالم في كرة القدم للصم بالملاعب العشبية في الكويت خلال العام الحالي أو المقبل بمشاركة ٢٤ دولة تخضع لقوانين الاتحاد الدولي للعبة.



جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه أول من امس، بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم للصم التابع لمظلة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» والذي أقيم ديسمبر الماضي في ماليزيا خلال الجمعة العمومية للاتحاد بحضور ٥٥ دولة أعضاء بالجمعية العمومية، فيما خاضت ٢٤ دولة الانتخابات وهي التي صوتت في الانتخابات.



ونافس الكندري، على منصب نائب الرئيس، ممثلي السعودية وتركيا وفرنسا والبوسنة وروسيا وممثلا عن قارة أفريقيا. ونال الكندري ثقة أسرة الاتحاد العالمي بعد أن تفوق على الجميع بحصوله على ٨ أصوات مقابل ٧ لممثل تركيا.



وبين الكندري أن الكويت تملك البنية التحتية من ملاعب وإمكانات عالية تؤهلها لاستضافة هذا الحدث الكبير ومنها منشآت نادي الصم الدولية وستاد جابر.