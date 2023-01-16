

يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي خيطان في الحصول على خدمات المهاجم العاجي سيدريك هنري بنظام الإعارة من القادسية لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي.



ويعتبر هنري إضافة كبيرة لتشكيلة «الأحمر والأسود» في إطار طموحاته للمنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز، حيث ينافس حاليا في «دوري المظاليم». ويعني التعاقد مع هنري، الذي سبق له تمثيل العربي والفحيحيل والقادسية، استغناء خيطان عن البرازيلي رينان سيلفا لعدم ظهوره بالمستوى المطلوب في النصف الأول من الموسم الحالي. إلى ذلك، استعاد خيطان جهود مدافعه السابق حسين إسماعيل بنظام الإعارة كذلك من فريقه الحالي العربي، لتعويض رحيل المدافع الفرنسي إسحاق كونيه.