

زكّت الجمعية العمومية لنادي الألعاب الشتوية الكويتي مجلس إدارة جديدا برئاسة فهيد العجمي لقيادة دفة النادي للسنوات الأربع المقبلة. وضم المجلس في تشكيلته الجديدة: خالد المطيري نائبا للرئيس ومشعل فليطح أمينا للسر وأحمد العمران أمينا للصندوق ومبارك العماني أمين سر مساعد ومحسن المعصب أمين صندوق مساعد ومشعل العوضي عضوا لمجلس الإدارة.



وثمن خالد المطيري في تصريح صحافي ثقة الجمعية العمومية للنادي في المجلس لاستكمال مسيرة العطاء للنادي الذي يشرف على 5 ألعاب أولمبية شتوية هي: الهوكي على الجليد والفيغر والسرعة على الجليد والتزحلق على الجليد والكيرلنغ، مضيفا أن مجلس الإدارة ومنذ إشهاره عام 2013 عمل على تطوير كافة ألعابه واستضافة العديد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية للرجال والسيدات، فضلا عن دعم لاعبي ولاعبات النادي بمختلف الألعاب ولجميع الفئات السنية.