نجا نادي ميلان حامل اللقب من الخسارة أمام مضيفه ليتشي وتعادل معه 2-2 ليتعثر للمرة الثانية تواليا في الدوري، فيما حقق غريمه إنتر فوزا مهماً على فيرونا بهدف نظيف، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وصعق نادي ليتشي ضيوفه بهدفين في الشوط الأول، أولا عن طريق المدافع الفرنسي تيو هيرنانديز خطأ في مرماه (3) وفيديريكو باسكيروتو (22). وعاد ميلان في الشوط الثاني ليدرك التعادل بهدفي البرتغالي رافايل لياو (59) ودافيد كالابريا (71).



وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس الثالث الذي سقط 5-1 في افتتاح المرحلة ضد نابولي الجمعة، و9 نقاط عن المتصدر، فيما ارتقى ليتشي إلى المركز الثاني عشر مع 20 نقطة. وقال مدرب ميلان المدرب ستيفانو بيولي: «ارتكبنا في الشوط الأول أخطاء كان من الممكن تجنبها تماما، لقد كانت المباراة صراعا شاقا». وأضاف: «لقد كان رد فعلنا جيدا، وكان بإمكاننا الفوز في النهاية، لكن يجب أن نفعل ما هو أفضل بكثير ويجب أن نتجنب هذه الأخطاء العادية التي تجعل المباريات أكثر تعقيدا». واستعاد إنتر نغمة الانتصارات بعد تعثره في المرحلة الماضية أمام مونزا (2-2)، وخطف 3 نقاط بفوزه على فيرونا بهدف سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (3). وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن يوفنتوس، فيما بقي فيرونا في المركز ما قبل الأخير بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم، وفي رصيده 9 نقاط.



إسبانيا



حصّن ريال سوسييداد موقعه الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عندما حسم ديربي الباسك بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 3-1، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الـ «ليغا». وسجل سوسييداد ثلاثيته عن طريق النرويجي ألكسندر سورلوث (25)، الياباني تاكيفوسا كوبو (37) وميكيل أويارسابال العائد من الإصابة (62 من ركلة جزاء)، فيما أحرز أويهان سانست هدف بلباو الوحيد (40). في المقابل، بقي أتلتيك بلباو في المركز الثامن مع 26 نقطة. كما تغلب أوساسونا على ضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف سجله أيمار أوروس (47)، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 22 نقطة في المركز العاشر.



لنس يواصل التقدم



أبقى لنس، صاحب المركز الثاني، الضغط على باريس سان جرمان المتصدر بفوز صعب على ضيفه أوكسير 1-0 من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ضمن افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي. وسجل الپولندي بريميسلاف فرانكوفسكي ركلة الجزاء في الدقيقة 59 ليحافظ لنس على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم بعشرة انتصارات من 10 مباريات. ومني أوكسير بالهزيمة الخامسة تواليا وطرد له المدافع سليماني توريه بعد الهدف بدقائق (65). يحتل المركز 18 على بعد نقطتين فقط من منطقة الأمان.



وأبقى مرسيليا الثالث بدوره الضغط على المتصدرين بفوزه السادس تواليا في الدوري الذي جاء على حساب ضيفه لوريان 3-1 ليرفع رصيده إلى 42 نقطة.