twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المزرم الاثنين 2023/1/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 840 A+ A- استمع المعرس مشاري المزرمأحمد السعدون وفلاح الهاجري يباركانعبداللطيف الروضان يقدم التهانيعبدالله المضف مهنئاعلي الأصفر يهنئ المعرس مشاري المزرممخلد العازمي مباركاالشيخ حمود سالم الصباح والشيخ ناصر جابر الصباح يهنئانالشيخ مبارك علي اليوسف يهنئ طارق المزرم والمعرس حمد المزرم والمقدم خالد المزرمالشيخ مشعل الصباح مباركاالشيخ حمود جابر الصباح مهنئاالشيخ صباح علي اليوسف مهنئاخالد الطمار يقدم التهاني(محمد هاشم)علي أبوحديدة مهنئاحسين الحريتي مهنئانايف فلاح بن جامع مهنئايحيى السميط يهنئمحمد الهدية وم.حمد الهدية يباركانخالد الجميعان يباركالفريق إبراهيم الوسمي وسعود الوسمي يباركانالمعرس مشاري المزرم وسعود الكندري وطارق المزرم والمقدم خالد المزرمالمعرس مشاري المزرم مع الأهل في لقطة تذكاريةلقطة تذكارية بالمناسبة السعيدة احتفل حمد عيد المزرم وإخوانه بزفاف نجلهم مشاري بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.