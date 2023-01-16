احتفل حمد عيد المزرم وإخوانه بزفاف نجلهم مشاري بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.