صرح المخرج القدير جواد الأسدي بأنه لم يشتم العراق في أحداث مسرحيته «أمل»، وذلك كما يروج بعض الفنانين على موقع «فيسبوك»، مستغربا من أن مثل هذه الأمور تحدث بين الفنانين الذين يحاولون قلب الحقائق!



وقال الأسدي في المؤتمر الذي سبق عرض المسرحية إن مسرحيته تسلط الضوء على العديد من المشاكل التي تحدث في العراق، وهي بمنزلة تعرية لما يحدث والذي كانت نتائجه كبيرة على الشعب.



وتابع: عندما نسلط الضوء على بعض القضايا التي تحدث في البلد ونناقشها على خشبة المسرح هذا ليس شتما وإنما لتصحيح وترميم لما حدث ويحدث، ولابد من طرح مثل هذه القضايا في المسرح حتى وإن كانت بأسلوب جريء حتى تصل الرسالة إلى المسؤولين.