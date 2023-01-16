

بعد توجيه الدعوة له، حضر مدير إدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مدير مهرجان الكويت المسرحي فالح المطيري اجتماع مديري المهرجانات الذي عقد أول من أمس في الدار البيضاء على هامش المهرجان، وذلك بحضور مدير عام منظمة الثقافة والعلوم «الإكسبو» د.محمد العمر والأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله ونخبة من مديري المهرجانات العربية.



وقد بحث في الاجتماع آلية إنشاء شبكة عربية للمهرجانات المسرحية وتصنيفها وتحديد مواعيدها حتى لا يكون هناك تضارب في إقامتها، بالإضافة الى عقد مؤتمر لوزراء الثقافة العرب مع إصدار بطاقة تعريف للفنانين المسرحيين العرب لتسهيل مهمتهم في التنقل بين البلدان العربية.



حضر الاجتماع مديرو المسارح والمهرجانات في الوطن العربي، منهم علي عليان وهزاع البراري «الأردن» ونصاف بنت حفيظ «تونس» وعلي السوداني «العراق» ود.جمال ياقوت ومازن الغرباوي «مصر».