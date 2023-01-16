مريم بندق

يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية التاسعة من صباح اليوم الإثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسط ظروف مفصلية تحتاج إلى التريث للوصول إلى توافق السلطتين.