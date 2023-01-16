twitter facebook whatsapp viber telegram email مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسط ظروف مفصلية تحتاج إلى تريث لتحقيق توافق حكومي - نيابي الاثنين 2023/1/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1644 A+ A- استمع مريم بندق يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية التاسعة من صباح اليوم الإثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسط ظروف مفصلية تحتاج إلى التريث للوصول إلى توافق السلطتين.