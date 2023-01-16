توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة لنهار اليوم الاثنين، مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب وتتحسن تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

أما ليلا سيكون الطقس باردا وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار تكون غزيرة على المناطق الجنوبية و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 18 درجة مئوية والصغرى تصل إلى 11 درجة مئوية.