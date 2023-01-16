مريم بندق

شددت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، على أن زيادة الرواتب الأساسية للموظفين فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات ، من ضمن أدوات تحقيق الرفاهية المستدامة للمواطنين وقد أوردت الحكومة للمضي قدما في تنفيذها مشروع قانون في برنامج عملها .

وأضافت المصادر أن الحكومة كلفت ديوان الخدمة المدنية بإعداد مشروع القانون ، والذي يعكف على إنجاز ملامحه النهائية ، ويذكر ان مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة تحال إلى مجلس الأمة للمرور في القنوات والاجراءات المعروفة ومن ثم الاعتماد واحالتها إلى الحكومة للتنفيذ.