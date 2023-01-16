عاطف رمضان

قال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. راشد العنزي، ان المؤسسة تقوم حاليا بتنفيذ 18 عقد كهرباء بمدينة المطلاع .

جاء ذلك خلال قيام العنزي بزيارة تفقدية لمدينة المطلاع للاطلاع على سير الأعمال ومتابعة الأعمال الجارية بعقود إنشاء محطات التحويل الرئيسية وعقود معدات محطات التحويل الثانوية وعقود الكيبلات جهد 132 الخاصة بتغذية محطات التحويلالرئيسية جهد 132/11 ك.ف وعقود كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط .

واضاف العنزي ان هذه العقود تضم عدد (2) عقد لمحطات التحويل الرئيسية جهد 400/132/11 ك.ف و عدد (2) عقد لمحطات التحويل الرئيسية جهد 132/11 ك.ف وعدد (3) عقود لمعدات محطات التحويل الثانوية جهد 11/0.433 ك.فبالاضافة لعدد (9) عقود للكيبلات الأرضية جهد 132 ك.ف وعدد (2) عقد لشبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغطالمنخفض في الضواحي (N6, N7, N8, N9, N10, N11)

وشدد العنزي على المتعهدين ,والجهاز الفني المشرف على تلك العقود بضرورة الالتزام بإنهاء الأعمال بالمواعيد التعاقديهطبقا للجدول الزمني والعمل على تذليل أية معوقات تعرقل انجاز تلك الأعمال .