عبدالعزيز الفضلي

تفقّد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني سير اختبارات اليوم الأخير للصف الثاني عشر حيث تجول في لجان ثانوية سعاد الصباح.

وأشار الوزير إلى أن الانطباع العام حول الامتحان من قبل الطلبة أظهر توازنًا في الأسئلة والمدة الزمنية المقررة له، مشيدا بالجهود التي تبذلها الكوادر التربوية القائمة على الامتحان من رؤساء لجان ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية في إجراءات عقد الامتحانات.

وشدد على ضرورة محاربة ظاهرة الغش وعدم السماح بهذه الآفة في المؤسسات التربوية، لافتا إلى أن الوزارة لن تألو جهدا في محاربة أشد أنواع الفساد تأثيرا على سير الحركة التعليمية ، كالغش في المدارس، وتسريب الاختبارات مما ينعكس سلبا على جودة عملية التعليم في البلاد ، وهو ما ترفضه وزارة التربية قطعا جملة وتفصيلا ، وستعمل الوزارة على تطبيق القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية، مما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب ، وحصول كل منهم على حقه تطبيقا لسياسة تكافؤ الفرص ، فالوزارة تسعى لتحقيق تعليم ذي جودة و نوعية عالية لجميع فئات المجتمع من أجل بناء رأس المال البشري القادر على المشاركة في تنمية الوطن.

ودعا الله التوفيق والنجاح لكافة ابنائه الطلبة والطالبات مع نهاية الاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2022، وأن يحققوا أعلى مراتب التفوق والتميز متوجها بالشكر الجزيل لأولياء أمور الطلبة الذين حرصوا على متابعة أبنائهم وتعاونهم الملموس مع الوزارة، كما توجه بالشكر للهيئات التعليمية في كافة المدارس لما بذلوه من جهد وعطاء خلال أعمال الفصل الدراسي الأول . يذكر أن معالي الوزير قام الخميس الماضي بتفقد ثانوية أحمد الربعي بنين بمنطقة السلام وثانوية ماريا القبطية بنات بمنطقة الزهراء.