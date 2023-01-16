منصور السلطان

تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية)، من ضبط شخص يقوم بجلب الخمور المستوردة الى البلاد وعثر بحوزته على 427 زجاجة خمر.



‏‎وكانت معلومات قد وردت الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخصا من جنسية آسيوية يقوم بجلب الخمور المستوردة الى البلاد بقصد الإتجار، وبعد تكثيف التحريات والتأكد من صحة المعلومات تم استصدار الإذن القانوني اللازم لضبطه أثناء خروجه من المخزن الخاص بتخزين الخمور، وبتفتيشه تم العثور على عدد (427) زجاجة خمر.



وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه هو وشريك له من نفس جنسيته الذي يتواجد حاليا في بلاده، وذلك بقصد الإتجار، وأضاف أنهما يقومان بجلب الخمور المستوردة إلى البلاد عبر حاويات مخبأ بها الخمور بطريقة سرية.



وتم تحويل المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



هذا، وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الضبطية تأتي اتساقا مع المتابعة وحرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تكثيف الحملات الأمنية على مهربي وتجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمسكرات.